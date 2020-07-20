محلية النواب: جاري مناقشة مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إن البرلمان بصدد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي ينشأ جهاز لتنظيم إدارة المخلفات، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، وذلك بعد أن تم إثارة ملف منظومة النظافة فى مصر علي مدار ما يقرب من خمس سنوات ماضية، بجهود صادقة مع الحكومة وكافة الأجهزة المعنية، لتحقيق رغبات المواطنين في الحصول على بيئة صحية سليمة.





وأكد "السجيني" فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الاثنين، علي أن وضع منظومة النظافة فى مصر لا يخفي علي أحد، ولجنة الإدارة المحلية وضعته علي طاولتها منذ بداية الفصل التشريعي الجاري فى 2016، والآن تكلل الجهود بقانون شامل لتنظيم هذه المنظومة لمواجهة المعوقات والمشكلات التي تؤدي إلى تردي الأوضاع الصحية والبيئية للمواطن.





ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن مناقشات اللجنة علي مدار السنوات الماضية والتى تضمنت جهود حكومية ونيابية رأت الحاجة لطرح حلول جديدة تضمن تحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وهو ما يتحقق فى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، المستقل قائلًا:" الجهاز المنتظر بلا شك سيكون له نقلة كبيرة جدا ونوعية فى مجال إدارة المخلفات ومنظومة النظافة".





فى السياق ذاته أكد السجينى، علي أن الجهاز سيكون له استقلالية كاملة قائمة علي تنظيم القطاع والرقابة عليه، ويحدد الإطار التنظيمي للجهات الإدارية، صاحبة الولاية للقرار التنفيذي علي الأرض من خلال الإدارة اليومية، والتعاقدية مع الشركات والكيانات التي تقوم علي الجمع ثم النقل ثم الفرز ثم التدوير ثم التخلص الأمن، وكل جهة علي حدة من محليات وإسكان ومجتمعات عمرانية ومستشفيات وهيئات استثمارية وزراعية وغيرها.





كما أكد أيضأ علي أن هذا الجهاز سيكون دوره المماثل للجهاز القومي للإاتصالات والذي حقق نتائج إبجابية علي الأرض لمنظومة الإاتصالات، مشيرا إلي أن إصرار لجنة الإدارة المحلية علي طول المناقشة والوصول لحلول قابلة للتطبيق كان من أجل الحل الجذري والمؤسسي القائم علي الاستدامة من شأنه أن يصلح الهياكل بشكل نهائي ويحدد العلاقات، ويعالج التشوهات التشريعية التى تنظم المنظومة، وأيضا دمج القطاغ عير رسمي الذي يمثل جزء كبير جدا، ومنهم جامعي القمامة والمخلفات، ويوفر لهم الآمان، موجها الشكر لجميع القيادات الحكومية التى شاركت فى المناقشات من وزراء حاليين وسابقين ومحافظين حاليين أيضًا وسابقين.





وأكد أيضا علي أن هذا القانون من شأنه أن يوجد منظومة متكاملة تدار تحت رقابة الدولة وسوق حر ينافس ولا يحتكر، وشركات خاصة تشارك وتتنافس ولا تتقاعس نتيجة الفساد والترهل، مشيرا إلي أن نجاح هذه الملف جاء بالإهتمام الرئاسي الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضعه علي طاولة الإهتمامات طوال الفترة الماضية، ولايزال، ومن المؤكد أن نتائج التطبيق علي أرض ستكون إيجابية، مشيرا إلي أن البرلمان ولجنة الإدارة المحلية قدموا جهدهم وأيضا الحكومة ويبقي التنفيذ علي أرض الواقع بما يصب فى صالح المواطن.









ويتضمن جدول أعمال جلسات البرلمان الإسبوع الجاري نظر مشروع قانون تنظيم المخلفات، الذي يستهدف إنشاء "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" بديلًا عن الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، كما تضمن أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب هذا القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة.





كما عنى مشروع القانون بإرساء تنظيم مؤسسي لعمل الجهاز على نحو منضبط، واعتباره "هيئة عامة" له الشخصية الاعتباري العامة ومقره الرئيسي مدينة القاهرة ويتبع الوزير المختص، كما عني بتحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال إلزامهم بأن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيًا.



