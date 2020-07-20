شبورة مائية واضطراب في الملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:09 م
الطقس
الطقس
مارينا بشارة
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس، حيث تشهد البلاد استقرارًا في درجات الحرارة على معظم مناطق فيما يشهد الصعيد ارتفاع في درجات الحرارة عن الأيام الماضية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن البلاد تشهد طقس مائل الحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية طقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وأشات الهيئة، الي أن البلاد تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية اليوم، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح علي بعض المناطق من جنوب سيناء وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج سيكون من متر ونصف إلى مترين، اما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج من مترين الي مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، اليوم بالقاهرة العظمى  35 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم درجات الحرارة الطقس اليوم الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

الشيخ يوافق على الانتقال إلى بيراميدز.. وفايلر يحدد شرطه لإتمام الصفقة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلي يتلقى ضربة قوية بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

"المثلوثي" يجبر الزمالك على الانسحاب من الصفقة المميزة

منذ 35 دقيقة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 22 ساعة

سانشو يوجه تصريحا صادما لمانشستر يونايتد

منذ ساعة و نصف

صديق مرتضى منصور يتغنى بأخلاق الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ ساعة و 19 دقيقة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ يومين

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يحسم مصير نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

"المثلوثي" يجبر الزمالك على الانسحاب من الصفقة المميزة

12:30 م

الأهلي يتلقى ضربة قوية بشأن صفقة الموسم

10:01 ص

زيدان يحسم مصير نجم ريال مدريد

12:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً