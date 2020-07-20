الصين تثبت سعر الإقراض دون تغيير للشهر الثالث على التوالي

أبقت الصين سعر الإقراض القياسي دون تغيير للشهر الثالث على التوالي يوم الاثنين، تمشيا مع التوقعات، وسط مؤشرات على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من صدمة جائحة فيروس كورونا.





واستقر سعر الإقراض الرئيسي لأجل عام عند 3.85 بالمئة، واستمر سعر قروض خمسة أعوام عند 4.65 بالمئة.





معظم القروض الجديدة والقائمة تستند لفائدة عام، بينما تؤثر فائدة خمسة أعوام على تسعير الرهون العقارية.





سعر الإقراض القياسي هو سعر فائدة مرجعي يحدده شهريا 18 بنكا.