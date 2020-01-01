رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل يجمد عقوبات نتنياهو على بنوك فلسطينية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:31 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات

جمد رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل، العقوبات المفروضة من حكومة بلاده على بنوك فلسطينية تصرف مخصصات الأسرى في معتقلاتها، وفقًا لصحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية.

 

وبحسب مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، جاء القرار بعد التوصية من كل مكونات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبعد نقاش في الصف القيادي في المؤسسة.

 

وكان المحامي الإسرائيلي موريس هيرش، الرئيس السابق للنيابة العسكرية في الضفة الغربية، علق على القرار بقوله: "قرار تجميد المرسوم كان خطأ فادحا، وفي القرار الذي اتخذه وزير الأمن شجع السلطة الفلسطينية وحفزها على دعم  الإرهاب".

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نتنياهو عقوبات رئيس الوزراء الاسرائيلي البديل

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