فهد شلبي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في فيلم "موسى"

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كشف الفنان فهد شلبي عن تفاصيل شخصيته في فيلم "موسى"، الذي تم استئناف تصويره بعد توقف استمر لمدة عدة أشهر بسبب انشغال أبطاله بتصوير الأعمال الدرامية التي عُرضت في شهر رمضان الماضي.



وتحدث فهد شلبي في تصريح خاص ل'الفجر الفني' قائلاً: "سعيد بالعمل مع دكتور بيتر ميمي، وجميع كرو الإخراج الجميل".



وتابع: "فيلم موسى هو الأول من نوعه في السينما المصرية، عن الروبوت اختراع انسان آلي وتدور أحداث الفيلم حول طالب بكلية الهندسة عبقري يتوفى والده وتتوالى الأحداث مع كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار".



وأضاف: "أقوم بلوك شخصية جديدة عليا أول مرة أجسدها، وأتمنى أن تنال إعجاب الناس، ولم يتم تحديد موعد عرض الفيلم حتى الآن".



فيلم "موسى" تدور أحداثه حول طالب في كلية الهندسة يقوم باختراع ريبورت ليكون أول ريبورت فى الشرق الأوسط، وكان هدفه الانتقام من موت والده وتحقيق العدالة من وجهة نظره ، حتى يصبح مطاردًا من السلطة.



والفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، أحمد العوضي، أحمد حاتم ،سارة الشامي، أسماء أبو اليزيد، فهد شلبي، محمود حافظ، عبد الرحمن القليوبي، محمد لطفي، وآخرون.