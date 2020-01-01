الأهلي يقترب من حسم صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

ذكرت تقارير صحفية أن الكونغولي جاكسون موليكا نجم مازيمبي الكونغولي مازال الخيار الأول لجنة التخطيط في الأهلي والجهاز الفني للفريق الذي يقوده السويسري رينيه فايلر لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد.









وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الأهلي في الصفقة إلا أن إدارة القلعة الحمراء ترفض الاستسلام وتحاول في أكثر من اتجاه من أجل التعاقد مع النجم الكونغولي الشاب.









و تتعامل إدارة مازيمبي مع مكتب تسويق في بلجيكا من أجل تسويق نجومه في أوروبا وهو الأمر الذى علمت به إدارة الأهلي والتي بدأت بالفعل في مخاطبة مسئولي شركة التسويق مباشرة على أن يتم الاعتماد عليهم في إقناع رئيس مازيمبي بالتفريط في موليكا للأهلي خاصة أن رئيس النادي الكونغولي يحصل على نسبة كبيرة نظير بيع أي لاعب من صفوف الفريق.









وتسعى شركة التسويق في بلجيكا لبناء جسر من الثقة مع الأهلي لبدء تعاون كبير على مستوى اللاعبين بين الجانبين كما أنها تعلم أن الأهلي هو من يستطيع دفع أموال كبيرة من أجل شراء موليكا بعكس العروض الأوربية الضعيفة التي وصلت للنجم الكونغولي مؤخراً.









وقام مسئولو الأهلي بإغراء موليكا بالحصول على راتب سنوي يبلغ قدره 800 ألف دولار لإقناعه باللعب للمارد الأحمر بداية من الموسم المقبل وصرف النظر عن العروض الأوروبية التي وصلته مؤخراً وبالتحديد من الدوري الفرنسي والبلجيكي.









وقامت إدارة الأهلي برصد مبلغ 2 مليون دولار من أجل التعاقد مع موليكا خاصة بعد أن نال النجم الكونغولي إعجاب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي والذي منح الإدارة الحمراء الضوء الأخضر للتعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.