الأهلي يقترب من حسم صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:20 ص
موليكا
موليكا
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية أن الكونغولي جاكسون موليكا نجم مازيمبي الكونغولي مازال الخيار الأول لجنة التخطيط في الأهلي والجهاز الفني للفريق الذي يقوده السويسري رينيه فايلر لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد.


وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الأهلي في الصفقة إلا أن إدارة القلعة الحمراء ترفض الاستسلام وتحاول في أكثر من اتجاه من أجل التعاقد مع النجم الكونغولي الشاب.


و تتعامل إدارة مازيمبي مع مكتب تسويق في بلجيكا من أجل تسويق نجومه في أوروبا وهو الأمر الذى علمت به إدارة الأهلي والتي بدأت بالفعل في مخاطبة مسئولي شركة التسويق مباشرة على أن يتم الاعتماد عليهم في إقناع رئيس مازيمبي بالتفريط في موليكا للأهلي خاصة أن رئيس النادي الكونغولي يحصل على نسبة كبيرة نظير بيع أي لاعب من صفوف الفريق.


وتسعى شركة التسويق في بلجيكا لبناء جسر من الثقة مع الأهلي لبدء تعاون كبير على مستوى اللاعبين بين الجانبين كما أنها تعلم أن الأهلي هو من يستطيع دفع أموال كبيرة من أجل شراء موليكا بعكس العروض الأوربية الضعيفة التي وصلت للنجم الكونغولي مؤخراً.


وقام مسئولو الأهلي بإغراء موليكا بالحصول على راتب سنوي يبلغ قدره 800 ألف دولار لإقناعه باللعب للمارد الأحمر بداية من الموسم المقبل وصرف النظر عن العروض الأوروبية التي وصلته مؤخراً وبالتحديد من الدوري الفرنسي والبلجيكي.


وقامت إدارة الأهلي برصد مبلغ 2 مليون دولار من أجل التعاقد مع موليكا خاصة بعد أن نال النجم الكونغولي إعجاب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي والذي منح الإدارة الحمراء الضوء الأخضر للتعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

أخبار تهمك

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ ثلث ساعة

المترو: عطل فني بقطار في محطة جامعة القاهرة

منذ أقل من ساعتين

صديق مرتضى منصور يتغنى بأخلاق الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ حوالي 3 ساعات

الشيخ يوافق على الانتقال إلى بيراميدز.. وفايلر يحدد شرطه لإتمام الصفقة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 22 ساعة

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ يوم

الأهلي يتلقى ضربة قوية بشأن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

تصريح مثير من رضا عبد العال بشأن الأهلي والزمالك

منذ 40 دقيقة

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 17 ساعة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 ص

الأهلي يتلقى ضربة قوية بشأن صفقة الموسم

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

08:24 ص

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

08:17 ص

المترو: عطل فني بقطار في محطة جامعة القاهرة

09:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً