بعد إثارته الجدل.. أبرز بنود مشروع قانون تنظيم الإفتاء

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:17 ص
البرلمان
البرلمان
ياسمين مبروك
رغم حالة الجدل المثارة بسببه، بأنه يشوبه مخالفات دستورية وقانونية تحمل تعديًا على مؤسسة الأزهر الشريف، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.

جدل أزهري بشأن قانون تنظيم الإفتاء

تسبب مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب أسامة العبد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في جدل واسع، حيث اعتبرته هيئة كبار العلماء، بأنه يشوبه عدة مخالفات دستورية وقانونية تحمل تعديًا على مؤسسة الأزهر الشريف، حيث لا ينبغي إنشاء هيئة دينية تعمل بمعزل عن الأزهر الشريف وتستقطع من اختصاصاته.

وكان الأزهر الشريف، أرسل خطابًا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المعروض علي مجلس النواب، يعتبره مخالفًا للدستور، ويمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.

وينص الدستور على أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي في كل الأمور الشرعية التي في صدارتها الإفتاء، والبت في كافة الأمور المتعلقة بالشريعة، والرد على الاستفسارات الشرعيَّة من أية جهة، التي تضمنها مشروع القانون.

موافقة البرلمان على القانون 

ورغم ذلك، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.

وأحال البرلمان، مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة.

بنود تنظيم الإفتاء 

1. تعتبر دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات.

2. وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.

3. تختص بتقديم الاستشارات الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، ومساعدة الأفراد والمؤسسات في كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعي.

4. إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى والرد على الشبهات المثارة.

5. إبداء الرأي الشرعي في القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات، ومن الجهات والمؤسسات الحكومية.

6. إعداد المفتين وتأهيلهم.

7. المفتي هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي.

8. ويمثل المفتي دار الإفتاء أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها، كما يباشر المفتي السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإداري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المقررة في قانون الخدمة المدنية.

9. للمفتي تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها، تختص اللجنة ببحث ما يُحال إليها من المفتي من مسائل وقضايا شرعية، وما تنتهي إليه اللجنة ويعتمده المفتي يكون هو رأي دار الإفتاء المعتمد للفتوى.

10. يكون لدار الإفتاء موازنة سنوية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وكذا حساب ختامي سنوي، وذلك طبقًا لأحكام هذا القانون.
وتسري على الموازنة والحساب الختامي المذكورين " فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون " أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.

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