بسبب الثأر.. القبض على شقيقين قتلا طالب طب في المنيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض علي شقيقان قتلا طالب بكلية طب الأسنان بجامعة المنيا أخذا بالثار، فيما شيع أهالي قرية الصليبه بسمالوط جثمان المجني عليه.





وأكدت التحريات الأولية لوحدة المباحث أن شابين تعقبا "إسلام عبدالكريم أبوسمرة"، طالب بكلية طب الأسنان بشوارع مدينة سمالوط، وعند دخوله أحد الممرات التجارية، طعناه بسكين وفصلوا رأسه عن جسده، وذلك بالقرب من حديقة تتوسط عمارات الزراعيين بالمدينة.





وأضافت التحريات أن الطالب كان متوجها إلى أحد معامل التحاليل في مدينة سمالوط، وتعقبه الشابين لينفذا جريمتهما فيه، ثم ألقيا السلاح وفرا هاربين وسط المارة.





وكشفت التحريات الأولية، عن أن الحادث بسبب خصومة ثأرية بين ابن عم المجني عليه وعائلة أخرى بالقرية وقعت قبل نحو 5 سنوات، وقد نجحت وحدة المباحث في إلقاء القبض على المتهمين وهما "ع م ع" 19 عاما وشقيقه "أ" حاصلين علي دبلوم، وتم ضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.





وانتقل الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز، وتبين أن الجثة لشاب يدعى إسلام عبد الكريم أبو سمرة طالب بكلية طب الأسنان، ومقيم بقرية الصليية التابعة لمجلس قروي شوشة، وكشفت التحريات الأولية أن الحادث بسبب خصومة ثأرية، أحد طرفيها نجل عم القتيل وعائلة أخرى بالقرية.





وعلى جانب آخر، أكدت مصادر قضائية في المنيا، أن عدد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقرره داخل البلاد يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل بلغ 27، وجرى استبعاد 2 لعدم استيفاء المستندات المطلوبة.





وكانت اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات برئاسة المستشار أشرف عقيل، رئيس محكمة المنيا الإبتدائية، وعضوية المستشاريين: أسامه سيد صديق، أحمد سمير حسن أبو الليل، سيف النصر فتحي حسن، محمد مصطفى عبد الخالق، قد أغلقت باب تلقي أوراق المرشحين أمس السبت، وبلغ عددهم 29 بينهم "شريف نادي" عضو حالي بمجلس النواب عن مركز ملوي، وجري استبعاد 2 منهم لعدم اكتمال مستندات الترشح المطلوبة.





وأوضحت المصادر ذاتها، أنه من حق المرشحين المستبعدين، تقديم طعون أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا، للنظر فيها والفصل في موعد غايته الجمعه المقبلة.





يشار إلى أن 32 مرشحا محتملا أجروا الكشف الطبي، تمهيدا لخوض الانتخابات بينهم سيدتان: أسماء صابر علي، علي مقاعد الفردي "مستقل"، والدكتوره رشا أحمد مهدي، "قوائم" عن حزب مستقبل وطن.



