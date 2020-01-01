المترو: إصلاح عطل جامعة القاهرة.. وتشغيل قطارات فارغة لامتصاص الزحام

أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق عن انتظام حركة القطارات بالخط الثاني فى الاتجاهين "شبرا الخيمة – المنيب".





وأضاف، أن ذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن تعطل أحد القطارات بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثاني وأنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم إصلاح العطل وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها.





وأضاف عبد الهادي انه تم الدفع بعدد قطارات فارغة من الركاب بعدد من محطات الخط الثاني وذلك لامتصاص أى زحام ناتج عن العطل، مؤكدًا أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد تام للعمل على إزالة اى أعطال مفاجئة قد تحدث.





هذا وكان المترو قبل قليل تعرض لتوقف جزئي لحركته بالخط الثاني بسبب عطل فني باحد القطارات حيث شهد تشغيل قطارات المترو من شبرا الخيمة حتى جامعة القاهرة بالاتجاهين،ومن جامعة القاهرة حتى المنيب اتجاه واحد فقط.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.



