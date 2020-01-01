عفاف مصطفى تعتذر لـ عبد الرحمن أبو زهرة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
قامت الفنانة عفاف مصطفى بالإعتذار للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بسبب تصريحاتها السابقة التي أشتكت فيها عن طريقة تعامله مع الفنانات،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت عفاف مصطفى منشورًا قالت فيه :"من قلبى بقول لحضرتك . ماتزعلش، هو فى أب بيزعل من ولاده، صحيح حضرتك أب حمش بزيادة وده يحسب لحضرتك مش ضدك".

وتابعت عفاف مصطفى قائلة:" حضرتك قيمة وقامة وتاريخ ورمز فني كبير ربنا يبارك في عمرك ويعطيك وافر الصحة".

وأضافت عفاف مصطفى قائلة :"ما كنتش أدرك الموضوع يوصل كده، أنا كتب البوست في لحظة إسترداد زكريات من شغلي، وخرجت من المنزل دون أن أتابع النت وعلى ما رجعت وحق الله لقيت الدنيا بقت كده وحذفته مع أول مكالمه من السيد النقيب الدكتور أشرف زكي، ماتزعلش بقولها لحضرتك مرات ومرات، حقك عليا يا كبير يا قيمة وقامة، أديك شفت بعينك قد إيه حب الكرة الأرضية ليك".

واختتمت عفاف كلامها قائلة:"ربنا يديم عليك زخم الحب والعرفان وقيمتك الكبيرة عند محبيك وجوه القلوب".


وكانت عفاف مصطفى قد هاجمت عبد الرحمن أبو زهرة منذ أيام قليلة من خلال منشورًا قامت بكتابته عبر حسابها الرسمي على موقع" فيس بوك"، قالت فيه:" مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة طول الوقت في اللوكيشنات وخصوصًا الممثلات صغيرات السن الواعدات أو النجمات الصغيرات في اللوكيشنات ما بيعجبكش العجب تنتقد حتى عفويتهم وحتى أزيائهم كمان".

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