رئيس الوزراء يلتقى محمد فريد لاستعراض تطورات سوق الأوراق المالية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
الفجر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، حيث تم استعراض تطورات سوق الأوراق المالية المقيدة من حيث التعاملات في ظل جائحة كورونا، والتي أثرت على الأسواق والاقتصاديات المتقدمة والناشئة على السواء.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع هذه الجائحة في مجال سوق الأوراق المالية، وهي المرتبطة بتخفيض ضريبة الدمغة علي المقيمين إلى نصف في الألف نزولا من ١.٥ في الألف وتأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى إعلان القطاع المصرفي عن زيادة استثماراته في الأسهم المقيدة، ومبادرة رئيس الجمهورية من خلال البنك المركزي المصري لدعم استقرار التعاملات في الأسواق، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية من تبسيط إجراءات شراء أسهم الخزينة، والإجراءات التكنولوجية التي مكنت الشركات والمتعاملين من العمل عن بعد، بالإضافة إلى نظام التصويت الإلكتروني عن بعد؛ ليمكن الشركات من استمرار أنشطتها الخاصة بالمجالس والجمعيات في ظل التباعد الاجتماعي.

كما تم استعراض تطورات مشروع إنشاء البورصة الحاضرة للسلع، والتي يقوم علي إنشائها كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، والعديد من المؤسسات المالية المستثمرة في البورصة، وتمت الإشارة إلى أن مقترح الإطار التشريعي المكمل لعمل بورصة السلع يراجع الآن؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان عند الانتهاء منه بالكامل.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة إمكانية القيام بتدشين بورصات منظمة لعقود المشتقات، وتدشين شركات التسوية الخاصة بها، والتوسع في إعداد برامج التوعية بسوق المال مع وزارة الثقافة لزيادة معدلات الوعي الخاصة بالأوراق المالية، وإمكانية تضمين طلبة الجامعات للاستثمار في البورصة ودراسة التعديلات التشريعية التي تمكنهم من ذلك.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مداهمة مقهى ضريبه الدمغه رئيس البورصة الحكومة البورصة المصرية الاسواق المالية ازمة كورونا

أخبار تهمك

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 22 ساعة

المترو: عطل فني بقطار في محطة جامعة القاهرة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ ثلث ساعة

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ يوم

تصريح مثير من رضا عبد العال بشأن الأهلي والزمالك

منذ 41 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 15 ساعة

الشيخ يوافق على الانتقال إلى بيراميدز.. وفايلر يحدد شرطه لإتمام الصفقة

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 17 ساعة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ يومين

صديق مرتضى منصور يتغنى بأخلاق الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتلقى ضربة قوية بشأن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس المصرف المتحد: الدولة تدعم محدودي الدخل بشكل مستمر

رئيس البورصة يكشف تأثير قرارات الرئيس "السيسي" على جلسة اليوم

قرارات حكومية تحمي الاقتصاد المصري من الانهيار (فيديو)

قرارات مهمة.. اليوم الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء

مع بدء خطة التعايش.. البورصة تستأنف العمل بمواعيد ما قبل كورونا

بسمة وهبة ناعية "محسن عادل": رحم الله شهداء كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 ص

الأهلي يتلقى ضربة قوية بشأن صفقة الموسم

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

08:24 ص

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

08:17 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

11:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً