طبيبة متعافية من كورونا تكشف مفاجأة عن الفيروس في مصر

قالت الدكتورة ماريان جرجس، طبيبة متعافية من الإصابة بفيروس كورونا، إن مصر بها أكثر من 30 سلالة من فيروس كورونا، وجميعهم سلالات ضعيفة ومختلفين عن السلالة الموجودة في أوروبا.





وأشارت "جرجس"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن أعراض الإصابة تتفاقم من اليوم السابع حتى الحادي عشر للإصابة، مضيفة أن فيروس كورونا كسر كل قواعد الطب، وكل حالة إصابة لها أعراض خاصة بها.





وأضافت أن قلة عدد وفيات كورونا في مصر مقارنة بدول العالم، يرجع إلى ضعف سلالات الموجودة في مصر، محذرة من تداول المرضى صور الأشعة والتحاليل الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سرية بياناتهم ومعلوماتهم.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.



