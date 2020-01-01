استفتاء "كيكر"..ليفاندوفسكي يفوز بلقب أفضل لاعب بالبوندسليجا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:52 ص
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
حصد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ لقب أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال الموسم المنصرم، وذلك في استفتاء أجرته مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية بين لاعبي الدوري وكشفت عن نتيجته اليوم الاثنين.

وذكرت المجلة اليوم أن ليفاندوفسكي حصد 6ر42 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء ، والذين بلغ عددهم 270 لاعبا ، ليتفوق بفارق كبير على جادون سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند الذي حصد 1ر14 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء فيما حل جوشوا كيميتش لاعب خط وسط بايرن ميونخ في المركز الثالث بنسبة 1ر14 بالمئة.

وسجل ليفاندوفسكي 34 هدفا ليتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني (بوندسليجا) في الموسم المنقضي وهي المرة الخامسة في مسيرته الكروية التي يفوز خلالها بلقب هداف البوندسليجا.

كما سجل اللاعب 51 هدفا مع بايرن في مختلف البطولات ويستطيع زيادة هذا الرصيد عندما تستأنف بطولة دوري أبطال أوروبا فعالياتها الشهر المقبل بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.




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