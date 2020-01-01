"النشر العلمي الدولي".. دورة تدريبية بجامعة حلوان

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، بجامعة حلوان، دورة تدريبية "أونلاين" بعنوان "النشر العلمى الدولي".





جاء ذلك في ضوء اهتمام جامعة حلوان بالبحث العلمي والنشر الدولي، لكي تكون الجامعة في صدارة صفوف التصنيف الدولي، وتأكيدا على اهتمام الجامعة بتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائبة رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





وحاضر في الدورة الأستاذ الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب ومدير وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة، ومدير وحدة التصنيف الدولى، ومستشار البحث العلمي بالجامعة، ورئيس الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب في طب الكبد والجهاز الهضمي.





وتضمنت الدورة التدريبية تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية كتابة الورقة البحثية العلمية وأساليب الكتابة العلمية السليمة، وكيفية نشرها نشر علمى فى مجلات عالمية ودولية، ومعرفة دخول مواقع النشر العلمى، والتعرف على الاشتراطات الخاصة التي يتعين على المجلات استيفائها قبل الموافقة على ادراجها ضمن قواعد البيانات، وتم توضيح المنصات الالكترونية للمجلات وللنشر الدولى مثل scopus وWeb of Science وغيرهم.





كما تناولت الدورة التدريبية كيفية تطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات جامعة حلوان المختلفة وإدراجها بقواعد البيانات العالمية، وزيادة مخرجات البحث العلمي دوليا، وهذا بدوره يعود لرفع مراكز الجامعة في التصنيف الدولي.





بالإضافة إلى التدريب على الاستخدام والدخول علي بنك المعرفة المصري وقواعد البيانات العالمية والبحث على المجلات العلمية فى كل تخصص.





ويعد بنك المعرفة المصري أحد أكبر وأشمل بنوك المعرفة الموجودة على مستوى العالم نظرا لما يحتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية من أكبر دور النشر والانتاج العالمية، كما يعتبر أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم من حيث الإتاحة على المستوى القومي.



