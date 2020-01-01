"النشر العلمي الدولي".. دورة تدريبية بجامعة حلوان

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:52 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
أية حمروشي
نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، بجامعة حلوان، دورة تدريبية "أونلاين" بعنوان "النشر العلمى الدولي".

جاء ذلك في ضوء اهتمام جامعة حلوان بالبحث العلمي والنشر الدولي، لكي تكون الجامعة في صدارة صفوف التصنيف الدولي، وتأكيدا على اهتمام الجامعة بتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائبة رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وحاضر في الدورة الأستاذ الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب ومدير وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة، ومدير وحدة التصنيف الدولى، ومستشار البحث العلمي بالجامعة، ورئيس الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب في طب الكبد والجهاز الهضمي.

وتضمنت الدورة التدريبية تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية كتابة الورقة البحثية العلمية وأساليب الكتابة العلمية السليمة، وكيفية نشرها نشر علمى فى مجلات عالمية ودولية، ومعرفة دخول مواقع النشر العلمى، والتعرف على الاشتراطات الخاصة التي يتعين على المجلات استيفائها قبل الموافقة على ادراجها ضمن قواعد البيانات، وتم توضيح المنصات الالكترونية للمجلات وللنشر الدولى مثل scopus وWeb of Science وغيرهم.

كما تناولت الدورة التدريبية كيفية تطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات جامعة حلوان المختلفة وإدراجها بقواعد البيانات العالمية، وزيادة مخرجات البحث العلمي دوليا، وهذا بدوره يعود لرفع مراكز الجامعة في التصنيف الدولي.

بالإضافة إلى التدريب على الاستخدام والدخول علي بنك المعرفة المصري وقواعد البيانات العالمية والبحث على المجلات العلمية فى كل تخصص.

ويعد بنك المعرفة المصري أحد أكبر وأشمل بنوك المعرفة الموجودة على مستوى العالم نظرا لما يحتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية من أكبر دور النشر والانتاج العالمية، كما يعتبر أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم من حيث الإتاحة على المستوى القومي.

خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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نشر دولي جامعة حلوان النشر العلمي الدولي

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