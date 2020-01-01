الشيخ يوافق على الانتقال إلى بيراميدز.. وفايلر يحدد شرطه لإتمام الصفقة

أظهر نادي بيراميدز اهتمام كبير بالتعاقد مع أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









ووافق أحمد الشيخ على فكرة انضمام الشيخ إلى صفوف نادي بيراميدز سواء لضخامة العرض المالي أو لأن النادي قوي ومنافس في الدوري المصري.









كما رحب النادي الأهلي على فكرة انتقال أحمد الشيخ إلى صفوف نادي بيراميدز في الصيف سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.









ووضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي شرط وحيد ليوافق على انتقال الشيخ إلى صفوف نادي بيراميدز في نهاية الموسم الجاري.









واشترط فايلر على إدارة النادي الأهلي أن يتم التعاقد مع لاعب مميز في نفس مركز أحمد الشيخ قبل أن يتم بيعه إلى بيراميدز وذلك ليضمن وجود بديل له في حالة الحاجه إليه في المباريات.