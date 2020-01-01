صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية









إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث صعد المؤشر العام 0.28%، وارتفع السوق الأول 0.29%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.5% و0.38% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول ببورصة الكويت حتى تمام الساعة 9:40 صباح اليوم، نحو 20.8 سهم جاءت بتنفيذ 905 صفقات حققت سيولة بقيمة 4.02 مليون دينار.











