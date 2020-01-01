صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:43 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


إستهلت بورصة الكويت  تعاملات اليوم الاثنين علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث صعد المؤشر العام 0.28%، وارتفع السوق الأول 0.29%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.5% و0.38% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول ببورصة الكويت حتى تمام الساعة 9:40 صباح اليوم، نحو 20.8 سهم جاءت بتنفيذ 905 صفقات حققت سيولة بقيمة 4.02 مليون دينار.



وجاء سهم "الإنماء" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة  ببورصة الكويت اليوم بنمو نسبته 10%، فيما تصدر سهم "الصلبوخ" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنسبة 5% ، بينما تصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 10.25 مليون سهم بقيمة 1.91 مليون دينار، ليرتفع السهم في تلك الأثناء 1.08%.

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