محمد صبحي: "فريد شوقي قدم دور البلطجي ولم يقلده"

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:44 ص
محمد صبحي
محمد صبحي
روان هيثم
كشف الفنان محمد صبحي عن عدم تواجد نقد في مصر، وأن الناقد الفني هذه هي مهمته الأولى وهو لا يستطيع التدخل في هذا الشأن.

وتحدث محمد صبحي خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" على قناة Cbc قائلاً: "الناس اللي بتمسك موبايلات سواء عيال أو فنانين أو غيرهم أنا لا أعترف بهم".

وتابع: "ولا أعرف هما قروا متب عن ايه، زمان كان الصحفي يجري الحوار بوجود مصور لكن حاليًا أصبح يسجل اللقاء بالموبيل".

وأضاف: "أتمنى أن مشاهد الفن تتغير قليلًا لأنه يجعل الانسان يسير نحو الخطأ ويقلد، على الرغم أن فريد شوقي قدم دور المجرم كثيرًا ولكنه لم يقلده نهائياً".

يذكر أن محمد صبحي عرض له مؤخرًا مسرحية" أنا والنحلة والدبور"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد صبحي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن فتيحة، بطولة محمد صبحي، عبدالرحيم حسن، ياسمين حامد، سماح السعيد، حازم القاضي، ميرنا زكري.

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