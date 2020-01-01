القطاعات الكبري تهبط بسوق الأسهم السعودية في مستهل التعاملات









إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الإثنين علي تراجع بضغط مباشر من القطاعات الكبرى، التي تراجعت بشكل جماعي ، وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.47% ، فاقداً نحو 35 نقطة من رصيده، ليصل إلى مستوى 7,388.21 نقطة ، وبلغت كمية التداول بسوق الأسهم السعودية حتى هذه اللحظات 93.3 مليون سهم، بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار ريال من خلال 93.38 ألف صفقة.





وتراجعت أغلب القطاعات بسوق السعودية ، بقيادة "البنوك" الذي هبط 0.46%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.81%، وبلغت خسائر قطاعي الطاقة والاتصالات 0.74% و0.45% على التوالي.





وعلى مستوى أداء الأسهم بسوق السعودية ، تصدر "ينساب" الخسائر بتراجع نسبته 2.4%، وكانت أعلى المكاسب لسهم "وفرة"، الذي صعد 7.27%.





وفيما يخص السوق الموازي، تراجع مؤشر (نمو حد أعلى) بنسبة 0.42% في تلك الأثناء، بخسائر بلغت 35.34 نقطة، هبط بها إلى مستوى 8,281.46 نقطة ، وتصدر "التطويرية الغذائية" الأسهم الخاسرة، بعد هبوطه 1.34%، وجاء "الصمعاني" وحيداً باللون الأخضر، بارتفاع نسبته 0.69%.





وأنهى سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الأحد، على تراجع هامشي متأثراً بهبوط قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والاتصالات.