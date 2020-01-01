تصريح مثير من رضا عبد العال بشأن الأهلي والزمالك

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، قدرته على خطف لقب الدوري من الأهلي والزمالك، إذا تولى تدريب أحد أندية الدروي المصري الممتاز.





وقال عبد العال في تصريحات إذاعية اليوم: "أتمنى تدريب أحد أندية الدوري المصري الممتاز، وسأعد الجميع بآداء ونتائج مبهرة، وأستطتيع التتويج بالدوري على حساب الأهلي والزمالك، إذا دربت فريق مثل إنبي والمقاولون".





وتابع: "رفضت خوض تجربة الاحتراف بسبب الغربة، حيث رفضت السفر لاجراء فترات معايشة في أكثر من مناسبة".





واستطرد: "جاءني عرضاً من نادي نيس الفرنسي عن طريق وكيل أعمال يدعى ممدوح عياش، إلا أنهم طلبوا معايشة لمدة شهر، وهو مارفضته، بسبب وجود مباراة للأهلي والزمالك في هذا التوقيت".





وحول صفقة طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي الجديد، أتم: "طاهر صفقة مفيدة جداً للأهلي، فهو أفضل من جميع لاعبي الفريق عدا رمضان صبحي".



