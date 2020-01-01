الأهلي يتلقى ضربة قوية بشأن صفقة الموسم

وجه نادي الإسماعيلي صدمة إلى نادي الزمالك والنادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية بشأن التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن للدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشتعل صراع قوي في الأيام الماضية بين الأهلي والزمالك للتعاقد مع باهر المحمدي في الصيف خاصة بعد الأداء المميز الذي ظهر به هذا الموسم.





وطلب الإسماعيلي مطالب تعجيزية للموافقة على بيع باهر المحمدي لأحد قطبي مصر في الصيف من شأنها أن تعطل الصفقة أو تتسبب في فشلها نهائيا.





وترغب إدارة نادي الإسماعيلي في الحصول على مبلغ 50 مليون جنية بالاضافة إلى لاعب أو أكثر كصفقة تبادلية لمن يرغب في ضم باهر المحمدي في الصيف وهي تعتبر مطالب مبالغ فيها بالنسبة للأهلي والزمالك.





ولا يريد نادي الإسماعيلي أن ينتقل باهر المحمدي إلى أحد أندية مصر وإنما تفضل إدارة النادي بيعه إلى الخيلج أو احترافه في أوروبا.











