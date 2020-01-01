لم تسجل حالات جديدة.. دولة تعلن قرب نهاية فيروس كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن دول كوبا أعلنت أنها لم تسجل أي حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد للمرة الأولى منذ 130 يوما.

 

وانتقلت دولة كوبا إلى المرحلة الأخيرة من استئناف أنشطتها المعتادة لكن مع الالتزام بوضع الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي.

 

وكان رئيس قسم علم الأوبئة بوزارة الصحة العامة، فرانسيسكو دوران، والذي يعلن بيان الوزارة اليومي عن مستجدات الوباء، خلع كمامته للمرة الثانية أثناء إذاعته لهذا الخبر السعيد.

 

وقد أعلنت السلطات الصحية في كوبا، أنه جرى تسجيل عدد قليل من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوبا، وكلها في هافانا.

 

وأكد فرانسيسكو دوران، أن معظم أنحاء الجزيرة الواقعة في بحر الكاريبي، والتي يقطنها 11.2 مليون نسمة، خالية من المرض منذ ما يزيد على شهر.

 

وقبل تذكيره المتلقين عبر التلفزيون بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، قال دوران مبتسما: "أطلب منكم دائما أن تبقوا آمنين في المنازل، لكني أعرف أن الكثيرين منكم سيذهبون إلى الشاطئ اليوم".

 

ولا يزال سكان العاصمة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة في المرحلة الأولى من 3 مراحل لإلغاء قيود كورونا، وصار بإمكانهم الآن التنقل في وسائل النقل العامة والخاصة والذهاب إلى الشواطئ ومراكز الترفيه الأخرى والاستمتاع بجولة على شاطئ البحر في الوقت المناسب لقضاء العطلة الصيفية.

 

وسمح نظام كوبا الصحي القوي والمجتمعي، والذي تضمن تعقب حاملي المرض المحتملين في منازلهم وعزل المرضى والحالات المشتبه في مرضها ومخالطيهم، بإبقاء عدد الإصابات دون 2500 و87 حالة وفاة.

 

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