المترو: عطل فني بقطار في محطة جامعة القاهرة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:53 ص
ارشيفية
ارشيفية
كرستينا عياد
أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وجود عطل فنى فى أحد قطارات الخط الثانى بمحطة جامعة القاهرة.

وأضاف عبد الهادي، أنه سيتم تشغيل قطارات المترو من شبرا الخيمة حتى جامعة القاهرة بالاتجاهين، ومن جامعة القاهرة حتى المنيب اتجاه واحد فقط، مؤكدا انه جارى سحب القطار المعطل.

في سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".

من جانبه كان وزير النقل قد تابع قبل أيام الاستعدادات النهائية لمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق تمهيدًا لافتتاحها قبل عيد الأضحى المبارك، وهي محطات المرحلة (الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - النزهة) ووجه الوزير بأن تكون كافة المحطات في جاهزية تامة لافتتاحها وان يتم التأكد من كافة عوامل السلامة والأمان بأنظمة السكة والإشارات وأنظمة المسير ليكون افتتاح المرحلة الرابعة أفضل هدية تقدمها الدولة للشعب المصري قبل عيد الأضحى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عطل بالمترو جامعة القاهرة بوابة الفجر المترو الفجر اليوم

أخبار تهمك

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

المترو: عطل فني بقطار في محطة جامعة القاهرة

منذ ربع ساعة

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضى منصور: انتظروا مفاجأة تهز مصر

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 13 ساعة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء موسم 2019/2020

منذ ساعتين و 22 دقيقة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 19 ساعة

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ أقل من ساعتين

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

صديق مرتضى منصور يتغنى بأخلاق الخطيب

منذ أقل من ساعتين

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ يوم

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

المترو: لدينا منفذ لبيع الكمامات في كل محطة بـ3 جنيه

هل يمكن أن تنقل تذكرة المترو عدوى كورونا؟.. الهيئة تجيب

لجنة مكافحة كورونا تفجر مفاجأة عن قدرة الفيروس القاتل (فيديو)

لجنة مكافحة كورونا: الشعب المصري متذبذب في التزامه (فيديو)

لجنة مكافحة كورونا: نحن الآن في ذروة انتشار الفيروس (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:24 ص

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

08:17 ص

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

06:46 م

المترو: عطل فني بقطار في محطة جامعة القاهرة

09:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً