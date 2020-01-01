بملابس كاجوال.. شاهدأحدث ظهور لصبا مبارك عبر إنستجرام

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:47 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة صبا مبارك على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت صبا مبارك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، حيث اعتمدت على الجينز وتيشيرت أبيض، وقصة شعر قصير، وعلقت قائلة"صباح الخير".


يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019 بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

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