اليوم.. حمدي الميرغني ضيف مع برنامج شو تايم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:43 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
سوف يحل الفنان حمدي الميرغني اليوم ضيف مع الإعلامية مها الصغير في برنامج "شو تايم" الذي يذاع عبر قناة Cbc وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يذكر أن حمدي الميرغني يشارك في مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" الذي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ15 حلقة.

ويشارك في طولته كل من محمد عبد الرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السعدني، أحمد فتحي، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين، وهو من تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.

ويعد آخر أعمال حمدي الميرغني، مسلسل "اتنين في الصندوق " والمسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

أخبار تهمك

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء موسم 2019/2020

منذ ساعتين و 22 دقيقة

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ يوم

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

صديق مرتضى منصور يتغنى بأخلاق الخطيب

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور: انتظروا مفاجأة تهز مصر

منذ أقل من ساعتين

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 19 ساعة

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ أقل من ساعتين

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 22 ساعة

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ ساعتين و 29 دقيقة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:24 ص

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

08:17 ص

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

06:46 م

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

09:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً