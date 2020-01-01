اليوم.. حمدي الميرغني ضيف مع برنامج شو تايم

Advertisements

سوف يحل الفنان حمدي الميرغني اليوم ضيف مع الإعلامية مها الصغير في برنامج "شو تايم" الذي يذاع عبر قناة Cbc وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.



يذكر أن حمدي الميرغني يشارك في مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" الذي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ15 حلقة.



ويشارك في طولته كل من محمد عبد الرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السعدني، أحمد فتحي، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين، وهو من تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.



ويعد آخر أعمال حمدي الميرغني، مسلسل "اتنين في الصندوق " والمسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.