إقالة مدرب واتفورد نايجل بيرسون بعد اقترابه من الهبوط

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:41 ص
بوابة الفجر
وكالات
قام نادي واتفورد المهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" اليوم الأحد بإقالة نايجل بيرسون مدرب الفريق ، قبل خوض الفريق مباراتيه الأخيرتين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويحتل واتفورد المركز السابع عشر (الرابع من القاع) في ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط أمام مراكز الهبوط، قبل أن يلعب لقائيه الأخيرين في المسابقة خلال الموسم الحالي أمام أرسنال ومانشستر سيتي.

وتولى بيرسون الإدارة الفنية في ديسمبر الماضي، حينما كان واتفورد متذيلا للترتيب برصيد ثماني نقاط بعد خوض أول 15 مباراة في البطولة هذا الموسم.

ورغم أن آمال واتفورد في البقاء بالدوري الممتاز تعززت عقب خسارة بورنموث، صاحب المركز الثالث من القاع) صفر / 2 أمام ضيفه ساوثهامبتون في وقت سابق اليوم، إلا أن الفريق سيخوض مباراتيه المتبقيتين تحت قيادة هايدن مولينز مدرب فريق تحت 23 سنة.

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