لهذا السبب.. عمرو سلامة يحتل صدارة جوجل

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احتل المخرج عمرو سلامة قائمة التريندات عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر"، وذلك بعد قيامه بنشر صورة جديدة على حسابه الشخصي عبر "فيسبوك"، معلنا عن انتهاء تصوير مسلسله "ما وراء الطبيعة".



حيث كتب عمرو سلامة قائلاً: "في ظل هذه الظروف العصيبة، فركش".



وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "ألف مبروك بالتوفيق والنجاح دايما".





يتضمن مسلسل "ما وراء الطبيعة"، سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة.



وتدور أحداثه في مصر في ستينيات القرن الماضي،وهو بطولة رزان الجمال والتي ستقدم دور ماجي، وآية سماحة والتي ستلعب بدور هويدا، وسما إبراهيم والتي تجسد دور رئيفة أخت رفعت إسماعيل والذي يقوم بدوره أحمد أمين.