ترامب يؤكد: لن أفرض الكمامة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:34 ص
ترامب
ترامب
وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، رفضه فكرة فرض وضع الكمامات على المستوى الوطني، فيما يزداد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ بشكل كبير في الولايات المتحدة.

 

وقد دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تصريحاته التي أكّد فيها أنّ كوفيد-19 "سيزول عاجلاً أم آجلا".

 

ونقلت "فوكس نيوز صنداي"، عن ترامب، قوله: "تعلمون قلتُ سيزول وأكرّر ذلك"، وأضاف "سيزول الفيروس وسأكون على حقّ".

 

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، حسب تعداد السبت لجامعة جونز هوبكينز، ما يرفع إلى 3.7 ملايين العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الوباء.

 

وأشار ترامب، إلى أن العديد من الحالات الجديدة هي في صفوف الشباب الذين سيتعافون في يوم.

 

وأكد ترامب: "لديهم نزلة برد. الكثير من هذه الحالات يجب ألا تُحتسب كإصابات"، في محاولة منه لتبرير الفارق الكبير مع حصيلة أوروبا، مضيفًا: "لا يُجرون فحوصاً كثيرة لكشف الإصابة".

 

وأوضح ترامب أنّ بلاده "تُسجّل أحد أدنى المستويات وربّما الأدنى في العالم"، وهو ما يرفضه بعض الخبراء.

 

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