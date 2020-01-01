تصريحات متضاربة لرئيس اللجنة الأولمبية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:29 ص
هشام حطب
هشام حطب
الفجر الرياضي
العديد من المداخلات الإعلامية لرئيس اللجنة الأولمبية خلال ٢٤ ساعة تتعارض مع الميثاق الأولمبي
 المهندس هشام حطب الذى يحمل لواء الدفاع عن الميثاق الأولمبي يهدر حق الجمعية العمومية و قال إنه لا يمكن عقد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة فى الوقت الذى يعلى الميثاق الأولمبي شأن الجمعية العمومية ويعتبرها أعلى سلطة تجتمع فى أي وقت لمناقشة كل اختصاصاتها .


كما قال فى تصريحات إذاعية أن إقامة الانتخابات سيصدر حكم محكمة التحكيم بالبطلان مما يشكك فى نزاهة التحكيم المصرى وأنه جاهز بأحكام طبقا لرغبات رئيس مركز التحكيم .


ثم تراجع هشام حطب عن تصريحاته السابقة التى تعد سابقة فى تاريخ اللجنة الأولمبية الدولية التى تعتبر الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات هى الأسلوب الوحيد المعترف به فى إدارة الاتحادات الرياضية.


حيث تراجع عن تصريحاته السابقة وقال إن فى وضع استثنائى والفيفا صاحب الحق فى حل هذا الوضع الاستثنائى .


رئيس اللجنة الأولمبية يتحجج بالقانون المصرى ويقول إنه لا يمكن عقد جمعية عمومية إلا بعد انتهاء الموسم فى الوقت الذى تناسى فيه أن الجمعية العمومية العادية يجب أن تنعقد لاعتماد الميزانية سنويا..

 فهل سيتم عدم دعوة الجمعية العادية بحجة عدم الانتهاء من الموسم والتصنيف بما يخالف القانون.


السؤال هل القانون يفسر فى وقت ونتناسى عنه فى وقت آخر!

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