المصري يكشف حقيقة عروض القطبين ويُعلن الاستمرار فى مقاضاة حسام حسن

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:27 ص
المصري
المصري
مح
قال المهندس سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، إن أزمة القيد في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في طريقها النهائي للحل. 


وأكد سمير حلبية في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أما بالنسبة لعروض العراقي ووادي فلم يتم التقدم بأي عروض رسمية لاي لاعب داخل النادي".


أما بالنسبة لأزمة حسام حسن، وعلق: "حسام حسن نقوم بمقاضاته بعدما رفع قضية علينا".


وقال المهندس سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، إن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في طريقها للحل. 


وأكد سمير حلبية في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "البورسعيدية عايزين يتبرعوا للنادي بس معهمش فلوس".


وتابع: "النادي المصري، كبير والجماهير تقف خلفه دائما ومن المؤكد إننا سنتخطى تلك الأزمة.

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