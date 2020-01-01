السر وراء غضب إبراهيموفيتش مع مدربه ستيفانو بيولي

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، عن سر غضب زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، من مدربه ستيفانو بيولي.









شهدت مباراة إيه سي ميلان وبولونيا أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي، صدامًا بين الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم الروسونيري ومدربه ستيفانو بيولي.









وخرج إبراهيموفيتش غاضبًا من ملعب مباراة ميلان وبولونيا، بعد قرار مدربه بيولي بإستبداله بالدقيقة 61، ودخل زميله رافائيل لياو بدلًا منه.









وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" أن السبب وراء غضب إبراهيموفيتش وانفعاله لحظة خروجه مستبدلا من مباراة ميلان وبولونيا، هو اعتراضه على قرار مدربه بيولي بإستبداله خلال المباراة، حيث كان يرغب اللاعب في استكمال المباراة.









واوضح الموقع الإيطالي أن إبرا أبلغ مدربه برغبته في الاستمرار بالملعب وطلب منه استبدال لاعب آخر لكن الأخير رفض وذلك كان السر وراء خروجه غاضبا من ملعب اللقاء.









وتغلب إيه سي ميلان على نظيره بولونيا بنتيجة 5 - 1 في المباراة التي جمعتهما بالجولة 34 من الدوري الإيطالي.



