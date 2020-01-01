رضوى الشربيني توجه رسالة للمقبلين على الزواج

Advertisements

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".



حيث غردت رضوى الشربيني موجهة رسالتها للمقبلين على الزواج قائلة: "‏لما تحب واحدة..لا تجن ولا تحن ولا تهدم ولا تحرق،اجمع مهرها واطلب إيدها وكتر الف خيرك يا خويا".



يذكر أن رضوى الشربيني وجهت رسالة لسارقي البوستات، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".



وعلق أحد المتابعين قائلاً: "عندك حق وكله رايح".



حيث كتبت رضوى الشربيني مازحه: "طول ما انت بتسرق بوستات غيرك...عمر ما هيبقى في بركة فى اللايكات".