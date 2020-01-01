أسامة مصطفى يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تعاونة مع إليسا في أغنية "صاحبة رأي"

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تستعد الفنانة إليسا لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "صاحبة رأي"، تتعاون فيها مع الشاعر أسامة مصطفى، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام المُقبلة.





وتحدث الشاعر أسامة مصطفى في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أوضح خلاله أن الأغنية من ألحان سامر ابو طالب، وتوزيع هادي شرارة، وأنها تُعد بمثابة سيرة ذاتية عن حياة إليسا.



وأشار أسامة إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع إليسا، لافتًا إلى أنها فنانة تتمتع بدرجة كبيرة من الذوق والرُّقِي، وأنه سبق وتعاون معها من قبل،من خلال أغنية "حكايات"، التي تم طرحها في ألبومها الماضي، وهي من ألحان محمد يحيي، وتعاون معها أيضًا فيي أغنيتين باللهجة اللبنانية، وهما" متلك ما في"، و "قلب و روح "، وأيضًا أغنية "ملكة الإحساس".