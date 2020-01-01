كوريا الجنوبية تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:16 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13 ألفا و771 حالة.

 

وشهدت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أدنى معدل إصابات بعدوى محلية بفيروس كورونا المستجد، منذ 73 يوما.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن من بين الـ 60 حالة، كانت 39 حالة وافدة من الخارج وهذا أعلى من عدد الحالات المحلية الجديدة التي بلغت 21 حالة.

 

ومن ناحية أخرى، تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 293 شخصاً.

 

هذا وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم وصل إلى رقم قياسي جديد، حيث سجل 249,8 ألف إصابة، ليتجاوز بذلك إجمالي الحالات 13 مليونا و800 ألف.

 

وأظهرت بيانات الجامعة، أن حصيلة الوفيات بكورونا في العالم تجاوزت 590 ألف حالة، بينما تماثل 7 ملايين وأكثر من 718 ألف شخص للشفاء.

 

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 3 ملايين و576 ألف حالة، فيما تجاوزت البرازيل عتبة المليونين إصابة مسجلة 2012,1 ألف حالة، والهند تخطت المليون مع 1003,8 ألف حالة.

 

وبين الدول العربية تبقى السعودية في صدارة المتضررين بالجائحة مع 243,2 ألف إصابة، تليها قطر (105,4 ألف)، بينما تجاوز العراق مع تسجيل 86,1 ألف حالة مصر التي بلغت حصيلتها 85,7 ألف.

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كوريا الجنوبية فيروس كورونا حصيلة الوفيات

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