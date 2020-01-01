إيميليا كلارك تدخل في علاقة عاطفية جديدة مع الحبيب السابق لهذه النجمة



وقالت صحيفة ديلي ميل، أن هذا الشخص هو المخرج المساعد توم ترنر، الذي كان في السابق على علاقة عاطفية بربيكيا فيرجسون الشهيرة، بدورها في سلسلة أفلام مهمة مستحيلة.



ووفقا لتقرير عن صحيفة زا صن، فإن العلاقة بين الثنائي إيميليا وتوم، ساهم في توطيدها حبها المشترك للحيوانات الأليفة وخاصة الكلاب.



كشفت مصادر مقربة من النجمة الكبيرة إيميليا كلارك، عن دخولها في علاقة عاطفية، مع الحبيب السابق للنجمة البريطانية ريبيكا فيرجسون.