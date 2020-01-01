إيميليا كلارك تدخل في علاقة عاطفية جديدة مع الحبيب السابق لهذه النجمة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:11 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

كشفت مصادر مقربة من النجمة الكبيرة إيميليا كلارك، عن دخولها في علاقة عاطفية، مع الحبيب السابق للنجمة البريطانية ريبيكا فيرجسون.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن هذا الشخص هو المخرج المساعد توم ترنر، الذي كان في السابق على علاقة عاطفية بربيكيا فيرجسون الشهيرة، بدورها في سلسلة أفلام مهمة مستحيلة.

ووفقا لتقرير عن صحيفة زا صن، فإن العلاقة بين الثنائي إيميليا وتوم، ساهم في توطيدها حبها المشترك للحيوانات الأليفة وخاصة الكلاب.

أخبار تهمك

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 20 ساعة

صديق مرتضى منصور يتغنى بأخلاق الخطيب

منذ أقل من ساعتين

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ أقل من ساعتين

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ يوم

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء موسم 2019/2020

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ يوم

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور: انتظروا مفاجأة تهز مصر

منذ أقل من ساعتين

أزمة في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:24 ص

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

08:17 ص

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

06:46 م

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

09:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً