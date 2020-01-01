تقرير الطب الشرعي يثبت تعرض منة عبد العزيز "فتاة التيك توك" لاعتداء جنسي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:06 ص
منة عبد العزيز
منة عبد العزيز
تسلمت جهات التحقيق في الجيزة تقرير الطب الشرعي الخاص بـ"منة عبد العزيز" فتاة "تيك توك، والذي أثبت أنها تعرضت لاعتداء جنسي، وذلك بعدما تم عرضها بقرار من النيابة العامة على الطب الشرعى؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان مدى تعرضها لاعتداءات جنسية من عدمه.

وقال "علاء مصطفى" المحامى بالنقض ودفاع "مازن إبراهيم" المتهم الرئيسي في الواقعة، أنه طلب إخلاء سبيل موكله بأى ضمان تراه المحكمة.

وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام  ، أمر باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية -وشهرتها "منة عبد العزيز" - بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع "وزارة التضامن الاجتماعي" لـ"استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا".

وكلَّفت "النيابة العامة" الجهات المختصة ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على "النيابة العامة"، والتي أسفرت عن اضطرابها انفعاليًّا ونفسيًّا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا أكدت فيه أن باقي المتهمين جنوا على الفتاة، فمنهم من واقعها كرهًا عنها -وهي لم تبلغ سِنُّها 18 سنة- ومنهم من هتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقها بالإكراه، وضربها وأحدث إصاباتها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره التضامن منة عبد العزيز فتاة التيك توك تقرير الطب الشرعي اعتداء جنسي

أخبار تهمك

صديق مرتضى منصور يتغنى بأخلاق الخطيب

منذ أقل من ساعتين

المترو: عطل فني بقطار في محطة جامعة القاهرة

منذ ربع ساعة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ يوم

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ أقل من ساعتين

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 13 ساعة

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 22 ساعة

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور: انتظروا مفاجأة تهز مصر

منذ أقل من ساعتين

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء موسم 2019/2020

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. قرار مهم من النائب العام بشأن "فتاة التيك توك" منة عبد العزيز

منه عبد العزيز | قرار جديد من النائب العام بشأن "فتاة التيك توك"

من "الاغتصاب" لـ"مركز التأهيل".. محطات في قصة منة عبد العزيز

إيداع منة عبدالعزيز فتاة تيك توك بأحد مراكز استضافة "المرأة المعنَفة"

منه عبد العزيز بطلة تريند اليوم.. قرار مصيري من النائب العام قد يغير حياتها (التفاصيل الكاملة)

بعد إيداعها للتأهيل.. اليوم النظر في استمرار حبس المتهمين بقضية منة عبدالعزيز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:24 ص

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

08:17 ص

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

06:46 م

المترو: عطل فني بقطار في محطة جامعة القاهرة

09:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً