بعد هوليوود وبريطانيا. .أستراليا تعطي الضوء الأخضر لعودة السينما والتليفزيون

وقالت الموقع أن المسلسل سيكون بعنوان Nine Perfect Strangers in Australia، وهو مقتبس من رواية لـ Liane Moriarty مؤلفة مسلسل Big Little Lies.



فيووفقا لموقع "ديد لاين"، فإن مسلسل جديد للنجمة نيكول كيدمان، من أوائل الاعمال التي سيستكمل تصويرها داخل استراليا قريبا.