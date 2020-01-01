بعد هوليوود وبريطانيا. .أستراليا تعطي الضوء الأخضر لعودة السينما والتليفزيون
الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:07 ص
أحمد جمال أحمد
منحت السلطات الأسترالية الضوء الأخضر للعاملين بمجالي السينما والتليفزيون لاستكمال انتاج الأعمال التي تم تأجيلها في الشهور الماضية بسبب فيورس كورونا.
في
ووفقا لموقع "ديد لاين"، فإن مسلسل جديد للنجمة نيكول كيدمان، من أوائل الاعمال التي سيستكمل تصويرها داخل استراليا قريبا.
وقالت الموقع أن المسلسل سيكون بعنوان Nine Perfect Strangers in Australia، وهو مقتبس من رواية لـ Liane Moriarty مؤلفة مسلسل Big Little Lies.
ووفقا لموقع "ديد لاين"، فإن مسلسل جديد للنجمة نيكول كيدمان، من أوائل الاعمال التي سيستكمل تصويرها داخل استراليا قريبا.
وقالت الموقع أن المسلسل سيكون بعنوان Nine Perfect Strangers in Australia، وهو مقتبس من رواية لـ Liane Moriarty مؤلفة مسلسل Big Little Lies.