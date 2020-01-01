عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:17 ص
بوابة الفجر


تحدث العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، عن حقيقة ما ذكره رئيس الزمالك، بتلقي اتصالات من العامري فاروق خلال الفترة الماضية، ووجود تواصل مستمر بينهما.

تصريحات العامري فاروق نائب رئيس الأهلي

ورد العامري فاروق وزير الرياضة السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على أحد الأصدقاء، بأنه لا يتصل بأحد أو يتواصل مع أي شخص.

وعلق أحد أصدقاء العامري فاروق عبر حسابه الشخصي موجهًا لنائب رئيس الأهلي رسالة توضيح:"سيادة الوزير نحن نقدرك ونحترمك ونراك قيادة وسندا لنا كأهلوية".

وتابع صديق العامري فاروق: " ننزعج من مثل ما قاله مرتضي من اتصال حضرتك به، لذا وجب عليكم إصدار بيان رسمي وإيضاح الأمر حتى لا يحدث تشتيت لنا كأهلاوية والله الموفق".

ورد العامري فاروق: "أنا لا بتصل بحد ولا أتواصل مع حد".

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