اليابان تسجل510 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت أوساكا، ثاني أكبر محافظة في اليابان، عن أعلى معدل يومي لها لحالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديد حتى الآن، والذي قالت أن نصفه لا يزال غير قابل للتعقب.



وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان صدر اليوم، إن اليابان سجلت 510 حالة إصابة بفيروس كورونا يوم الأحد. وأكدت أوساكا 89 إصابة يوم الأحد، بما في ذلك 59 حالة لا يمكن تعقبها.



هذا هو أعلى رقم يومي تم الإبلاغ عنه في المحافظة منذ 9 أبريل.



وذكر البيان أنه تم الإبلاغ عن 188 حالة أخرى في طوكيو يوم الأحد، وهي المرة الأولى منذ أربعة أيام التي انخفض فيها العدد إلى أقل من 200 حالة. ولم ترد انباء عن وفيات جديدة يوم الاحد.



يبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في جميع أنحاء اليابان الآن 25808، والتي تشمل 25.096 حالة علي الارض، و712 حالة من سفينة دياموند برينسيس.



وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء الاسترالي دانيال اندروز في مؤتمر صحفي اليوم أن ولاية فيكتوريا الأسترالية أبلغت عن 275 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي في اليوم الماضي، ومعظمها لا يزال قيد التحقيق.



من أصل 275 حالة جديدة، تم ربط 28 حالة تفشي معروفة، بينما لا تزال السلطات الفيكتورية تنظر في 247 حالة.



أعلن أندروز أيضًا أنه توفيت امرأة في الثمانينيات من عمرها بسبب Covid-19، مما رفع عدد القتلى في فيكتوريا إلى 35 شخص.



واضاف إن عدد المرضى المرتبطين بالفيروس التاجي في المستشفيات في فيكتوريا ارتفع إلى 147 مع دخول 31 شخص لوحدة العناية المركزة.



في 8 يوليو، عادت متروبوليتان ملبورن وميشيل شاير، وهي منطقة إقليمية في فيكتوريا، إلى إغلاق المرحلة الثالثة لمدة ستة أسابيع وسط ارتفاع في الحالات.



لا يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام أو الذهاب إلى العمل أو تلقي أو تقديم الرعاية والتمارين الرياضية، وفقًا لحكومة فيكتوريا.



