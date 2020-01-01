مرتضى منصور: انتظروا مفاجأة تهز مصر









تحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن مفاجأة مقبلة لجماهير النادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة، تخص الفريق الكروي الأول، بحسب تصريحاته.





تصريحات مرتضى منصور





وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك: "على جماهير الزمالك أن تنتظر مفاجأة ستهتز مصر في حال اكتمالها، نعمل عليها في الوقت الحالي".





وأضاف رئيس الزمالك: "المفاجأة رياضية تخص فريق الكرة، دون ذكر تفاصيل عنها".





الزمالك يستقر على خوض 5 مباريات ودية





وفي سياق متصل استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على خوض 5 مباريات ودية، خلال معسكره الحالي بمدينة برج العرب بالإسكندرية، مع كل من سموحة ووادي دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لاستئناف النشاط.



