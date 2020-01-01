صديق مرتضى منصور يتغنى بأخلاق الخطيب

أعرب فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك السابق، بحسن أخلاق محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى.





وكشف جعفر خلال تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك:- "أن الخطيب أخ لي، وهو لا يحب المشاكل ويبتعد عنها، ولا يفضل الدخول فى أي صراعات".





وأكمل:-"الخطيب ذو خولق، ولا يحب المشاكل، ولكن بعض المحيطين به واستمع لهم هم السبب في الأزمات المشتعلة مؤخرًا، ومنها الصراع مع رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك".





واختتم:-" يجب إنهاء الخلافات التي انتشرت في الآونة الأخيرة في الملاعب الرياضية، وذلك لعدم نشر وإثارة الفتن بين اللاعبين والجهاز الفني".



