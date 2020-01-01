مامادو ديالو يختار الفريق الأنسب لمحمد صلاح وماني













أشاد مامادو ديالو، نجم منتخب السنغال السابق، بالمستوى الذي يبدو عليه اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الحالية.





وأشار ديالو، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن الثلاثي "محمد صلاح وساديو ماني وبيير أوباميانج"، قد أعادوا أمجاد أساطير القارة السمراء في أوروبا، مثل صامويل إيتو وديدييه دروجبا.





وشدد على أنه يرغب في رحيل ماني وصلاح عن ليفربول، من أجل خوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.





وأكد أن ريال مدريد هو المكان المناسب للثنائي محمد صلاح وماني، في ظل وجود المدرب زين الدين زيدان الذي سيطور أداء الثنائي.





ونوه إلى أن مباريات دوري أبطال إفريقيا في غاية الصعوبة التي ستقام بين الرجاء والزمالك، والأهلي والوداد، ويصعب توقع من سيتأهل إلى المباراة الختامية.



