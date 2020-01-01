الأهلي يسابق الزمن للحصول على مستحقاته المتأخرة لدعم صفقاته الصيفية





يعول مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الفترة المقبلة على مستحقاته المتأخرة لدى ستوك سيتي والنجم الساحلي من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ومن المنتظر أن تدخل خزينة النادي الأهلي فى الأيام المقبلة، 2.5 مليون دولار من نادي ستوك سيتي الإنجليزي باقي صفقة انتقال رمضان صبحي، بالإضافة إلى 1.4 مليون دولار قيمة المستحقات المتأخرة لدى النجم الساحلي.





ويسعى النادي الأهلي لحسم ملف شراء عقد رمضان صبحي من ناديه هدرسفيلد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رغبة السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم.





إذ يرى المدير الفني للنادي الأهلى، أن رمضان صبحي من الأعمدة الأساسية في الفريق الأول، لذا يرغب باستمراره.



