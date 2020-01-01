الأهلي يكشف حقبقة المفاوضات مع العريبي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

نفى أحد المصادر فى جهاز كرة القدم في الأهلي الأنباء التي أكدت تقديم إدارة القلعة الحمراء عرض رسمي لإدارة النجم الساحلي التونسي من أجل التفاوض مع مهاجم الفريق كريم العريبي.

وأكد المصدر أن الأهلي لم يقدم عرضا رسميا من أجل التعاقد مع الجزائري كريم العريبي حتى هذه اللحظة على الرغم من عرضه من جانب بعض وكلاء اللاعبين.
وأوضح المصدر أن ما تردد عن إمكانية انتقال العريبي إلى الأهلي مقابل المستحقات المتأخرة في ملف سليماني كوليبالي عار تمامًا من الصحة.

وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) النجم الساحلي مؤخرًا بدفع مبلغ مليون و400 ألف دولار قيمة المستحقات المتأخرة إلى الأهلي في صفقة انتقال كوليبالي إلى الفريق التونسي.

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