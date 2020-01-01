رضا عبد العال: يكشف الفارق بين فايلر وكاوتيرون

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:59 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشف رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، على الفرق الجوهرى بين رينيه فايلر و باتريس كارتيرون المديرين الفنيين للقطبي.



وقال عبد العال في تصريحات إذاعية:-" أن صنع فايلر حالة تنافسية قوية بين اللاعبين، ويحاول جميع اللاعبين أثبات نفسهم أمام السويسري، وعلى الجانب الآخر الفوز في مباراة الزمالك يرجع إلي تفوق اللاعبين البدني وليس للجهاز الفني".



وأضاف:" أن تشكيل الأهلي ليس مضمون في ظل وجود فايلر، مثلاً ما يفعل مع رمضان صبحي في مباراة أساسي و الآخر يجلس على دكة البدلاء".




واختتم:" استطاع رينيه فايلر التفوق وظهر هذا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث انه لم يتعرض لأي هزيمة".

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يرد على أنباء بقاء أحمد فتحي فى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ ساعة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ يوم

صديق مرتضى منصور يتغنى بأخلاق الخطيب

منذ أقل من نصف ساعة

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ يوم

بيراميدز يصدم الأهلي والزمالك.. تعرف على السبب

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم

منذ ساعة الا ربع

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء موسم 2019/2020

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 14 ساعة

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:21 م

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

06:46 م

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم

07:53 ص

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

09:03 م

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

01:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً