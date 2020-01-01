رضا عبد العال: يكشف الفارق بين فايلر وكاوتيرون

كشف رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، على الفرق الجوهرى بين رينيه فايلر و باتريس كارتيرون المديرين الفنيين للقطبي.













وقال عبد العال في تصريحات إذاعية:-" أن صنع فايلر حالة تنافسية قوية بين اللاعبين، ويحاول جميع اللاعبين أثبات نفسهم أمام السويسري، وعلى الجانب الآخر الفوز في مباراة الزمالك يرجع إلي تفوق اللاعبين البدني وليس للجهاز الفني".













وأضاف:" أن تشكيل الأهلي ليس مضمون في ظل وجود فايلر، مثلاً ما يفعل مع رمضان صبحي في مباراة أساسي و الآخر يجلس على دكة البدلاء".















