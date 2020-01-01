تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري قبل عودته المرتقبة









تعود بطولة الدوري المصري من جديد بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا خلال شهر أغسطس القادم وتحديدًا فى السادس من الشهر.





وكانت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن عودة البطولة بعد فترة توقف .





ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:





1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.