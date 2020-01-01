انتحار ممثل شاب في ظروف غامضة





توفي الممثل الياباني هاروما ميورا عن عمر يناهز 30 عامًا، حيث تم العثور عليه معلقًا في منزله واعتبرت الشرطة وفاته انتحارًا.





وقالت أنباء صحفية إن مدير أعمال الممثل عثر عليه في منزله مشنوقا، وكانت هناك رسالة انتحار في غرفته. وتم نقله إلى المستشفى





وتم إعلان وفاة ميورا فور وصوله المستشفى، وتحقق شرطة طوكيو حاليًا في وفاته، إلا أنها تعتقد أن سبب الوفاة هو الانتحار.





يذكر أن ميورا ظهر لأول مرة في عالم الدراما اليابانية في سن السابعة من عمره من خلال المسلسل الدرامي Agri الذي تم بثه على قناة NHK في العام 1997، وخلال دراسته، شكل فرقة Brash Brats مع زملائه، إلا أن الفرقة أعلنت توقفها في العام 2005، بحسب موقع (اليابان بالعربي).











