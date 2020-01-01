تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم

مازال الصراع قائم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بين تشيرو إيموبلي مهاجم لاتسيو والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.









ويترقب جميع عشاق الكالتشيو معرفت اللاعب الذي سيُنهي الجولة وهو جالس على عرش صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.









تفوق روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان، واستطاع تسجيل هدفًا في شباك روما، وقد انتهت المباراة بهدفين لمثلهم، ورفع به رصيده إلى 21 هدفاً.









فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم كالآتي:-













1- تشيرو إيموبلي 29 هدفاً





2- كريستيانو رونالدو.. 28 هدفاً





3- روميلو لوكاكو.. 21 هدفاً





4- جواو بيدرو .. 18 هدفاً





5- فرانشيسكو كابوتو.. 18 هدفاً





6- لويس مورييل.. 17 هدفاً





7- دوفان زاباتا.. 17 هدفاً





8- جوسيب اليسيتش.. 15 هدفاً





9- ايدين دزيكو.. 15 هدفاً



