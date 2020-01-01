ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات الجولة الأخيرة

أسدل الستار على منافسات الدوري الإسباني، لموسم 2019 - 2020، وقد توج ريال مدريد بطلاً للمسابقة للمرة 34 في تاريخه.





بعد أن تصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 86 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 79 نقطة، يختتم الريال الموسم الحالى فى الليجا بمباراة تجمعه بليجانيس الذي يستضيف المباراة على أرضه بملعب بوتاركي البلدي





وبناء على نتائج مباريات اليوم، ودع كل من إسبانيول وريال مايوركا وليجانيس مسابقة الليجا، وهبطوا إلى الدرجة الثانية.





وقد جاء ترتيب الدوري الإسباني بعد إنتهاء المسابقة كالآتي:-





1- ريال مدريد 87 نقطة.





2- برشلونة 82 نقطة.





3- أتلتيكو مدريد 70 نقطة.





4- إشبيلية 70 نقطة.





5- فياريال 60 نقطة.





6- ريال سوسييداد 56 نقطة.





7- غرناطة 56 نقطة.





8- خيتافي 54 نقطة.





9- فالنسيا 53 نقطة.





10- أوساسونا 52 نقطة.





11- أتلتيك بلباو 51 نقطة.





12- ليفانتي 49 نقطة.





13- بلد الوليد 42 نقطة.





14- إيبار 42 نقطة.





15- ريال بيتيس 41 نقطة.





16- ألافيس 39 نقطة.





17- سيلتا فيجو 37 نقطة.





18- ليجانيس 36 نقطة.





19- ريال مايوركا 33 نقطة.



