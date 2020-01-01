جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل قمة يوفنتوس ولاتسيو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:43 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يلتقي فريق يوفنتوس مع لاتسيو اليوم الاثنين 20 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي. 

ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب الكالتشيو الايطالي برصيد 77 نقطة، بينما يحل فريق لاتسيو في المركز الرابع برصيد 69 نقطة. 

وسقط إنتر ميلان في فخ التعادل بالأمس أمام فريق روما بنتيجة هدفين مقابل هدفين على ملعب الاولمبيكو. 

ويأتي ترتيب الدوري الإيطالي كالآتي :-

1- يوفنتوس 77 نقطة.
2- إنتر ميلان 72 نقطة.
3- أتالانتا 71 نقطة.
4- لاتسيو 69 نقطة.
5- روما 58 نقطة.
6- نابولي 56 نقطة.
7- ميلان 56 نقطة.
8- ساسولو 48 نقطة.
9- هيلاس فيرونا 45 نقطة.
10- بولونيا 43 نقطة.
11- كالياري 42 نقطة.
12- فيورنتينا 42 نقطة.
13- سامبدوريا 41 نقطة.
14- بارما 40 نقطة.
15- تورينو 37 نقطة.
16- أودينيزي 36 نقطة.
17- جنوى 33 نقطة.
18- ليتشي 29 نقطة.
19- بريشيا 24 نقطة.
20- سبال 19 نقطة.

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