موعد مباراة ليفربول وتشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:38 ص
بوابة الفجر
علي خلاف



تترقب جماهير وعشاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مباراة ليفربول وتشيلسي المقبلة، ضمن إطار منافسات الجولة 37 من البيرميرليج.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي ضمن إطار منافسات الجولة 37، في تمام التاسعة والربع من مساء الأربعاء المقبل 22/7/2020.

 القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

وفي نفس السياق ستُذاع مباراة ليفربول ضد تشيلسي على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، وستخصص لها القناتين الأولى والثانية.

ترتيب ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ليفربول بطل النسخة الحالية من بطولة الدوري الانجليزي، يتصدر ترتيب البيرميرليج برصيد 93 نقطة.

وعلى الجانب الآخر يأتي نادي تشيلسي صاحب المركز الثالث في الترتيب برصيد 63 نقطة، حصل عليها الفريق من 36 مباراة خاضها في البطولة الإنجليزية، من تحقيق الفوز في 19 مباراة، تعادل في 6 مباريات، وتلقى هزيمة في 11 مباراة.

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